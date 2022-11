Gala für neuen Wirtschaftspreis in Stuttgart

Der Löwe steht für Stärke, tapferes Auftreten und Überlegenheit – damit kommt man auch im Berufsleben oft weit. Schwarzer Löwe – so heißt der neue Wirtschaftspreis von 17 Tageszeitungen. Die Verleihung ist ein Gipfeltreffen der Entscheider mit starken Signalen.















Einem Löwen fehlt es nicht an Mut. „Mut verändert alles“, sagt Philipp Hagebölling, Chef der Agentur Innovation Heroes und Ideengeber der Digital Lions Expo 2022. Auf der Landesmesse bringt er am Donnerstag Vertreter zweier Generationen zum Talk zusammen, die beide für Erfolg durch Mut stehen und dann plötzlich ganz offen vom Scheitern in eigener Sache reden.

Der 76-jährige Walter Gunz, Mitgründer der Media-Markt-Kette, hat seinen Hund mit auf die Bühne gebracht – ein Signal dafür, dass es ums große Ganze geht, nicht nur um Menschen. Laut „Manager-Magazin“ gehört der Münchner zu den 500 reichsten Deutschen. Halb so alt ist der türkischstämmige Youtube-Star Saygin Yalçin, der „vom Jungen aus dem Bremer Plattenbau zum Multimillionär in Dubai“ geworden ist. Seinem Online-Kanal folgen über eine Million. Die beiden preisen den Mut an, etwas zu wagen. Dies schließe den Mut zum Scheitern ein, sagen sie.

Auf ihrem Weg zu Reichtum und Erfolg haben der Ältere wie der Jüngere Misserfolge hingelegt, wie sie zur Verleihung des neuen Wirtschaftspreises Schwarzer Löwe freimütig einräumen. Ihre Botschaft an junge Start-ups: „Seid mutig, scheut Risiken nicht, haltet sie überschaubar, und startet stark durch.“

„Es ist wichtig, dass wir gemeinsam die Stärke des Landes ausspielen“

Sich seiner Stärke bewusst sein – dafür plädiert Johannes Ellenberg, Geschäftsführer des Wirtschaftsclubs Stuttgart. Bei der Gala mit über 600 Gästen zollt er im ICS der Messe auf dem roten Teppich ein dickes Lob der Zeitungsgruppe Stuttgart. Zwölf Verlage aus der Metropolregion Stuttgart mit 17 Tageszeitungen und einer Reichweite von insgesamt über 800 000 Leserinnen und Lesern haben den Schwarzen Löwen zum ersten Mal ausgelobt, was Ellenberg sehr gut findet. „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam die Stärke von Baden-Württemberg besser ausspielen“, findet der junge Unternehmer, „dafür haben die Tageszeitungen nun eine wichtige Plattform geschaffen.“ Diese Initiative sei „Gold wert“, lobt Ellenberg und glaubt fest, dass sich „dieser gut dotierte Preis etablieren wird“.

SWR-Star Tatjana Geßler, Moderatorin der Preisverleihung, freut sich über die „vielen klugen Köpfe hier“. Dieser Abend sei eine „Motivation für noch mehr gute Ideen“.

Herbert Dachs rühmt „die Innovationskraft“ des Landes

Die Gala ist ein Gipfeltreffen der Entscheiderinnen und Entscheider, der Influencerinnen und Influencer (gesehen: OB Frank Nopper, Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands, Unternehmer Hans Peter Stihl, 90, mit Martina Geidel, Messechef Stefan Lohner, Ulrich Dietz, der Gründer des IT-Unternehmens GFT, StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs, Regionalpräsident Thomas Bopp, Lothar Hasl, der SWR-Kommunikationschef, der in zwei Wochen in Rente geht, Ex-IHK-Geschäftsführer Johannes Schmalzl, das Ensemble von Gauthier Dance, das auftritt). In sechs Kategorien werden die Preise verliehen (siehe Wirtschaftsteil unserer Zeitung). Bei der Nachhaltigkeit etwa liegt die Varioplast Konrad Däbritz GmbH in Ötisheim vorne. Begründung der Jury: Das Unternehmen habe ein Verfahren entwickelt, das den Kunststoffspritzguss voll automatisiert mit der Oberflächenveredelung/Lackierung verknüpfe.

Herbert Dachs, Gastgeber der Gala und Geschäftsführer der Medienholding Süd, rühmt in seiner Rede die „Innovationskraft“ und den „unglaublichen Erfindungsreichtum der Menschen in Baden-Württemberg“. Der Schwarze Löwe soll diese Stärken hervorheben und weiter forcieren. An diesem Abend bekommt Dachs viel Lob zurück.

Nur Mut! Dieser lange Messetag ist ein Loblied auf den Mut – auf Mut, der ansteckt.

Gut gebrüllt, Schwarzer Löwe!

DIe Preisträger

Innovation

1. Platz: Dräxlmaier Group. Am Standort Sachsenheim hat das Unternehmen eine vollautomatische Fertigung für 800-Volt-Gesamt-Batteriesysteme aufgebaut. 2. Platz: Dürr Dental, Bietigheim-Bissingen; 3. Platz: Hainbuch, Marbach

Nachhaltigkeit

1. Platz: Varioplast Konrad Däbritz GmbH in Ötisheim. Das Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, das den Kunststoffspritzguss voll automatisiert mit der Oberflächenveredelung/Lackierung verknüpft. 2. Platz: Stadthalle Reutlingen3. Platz: Brauerei Härle, Leutkirch

Digitale Transformation

1. Platz: Craiss Generation Logistik. Das Logistikunternehmen aus Mühlacker hat ein Software-Tool zur Beschaffung von Laderaum entwickelt. 2. Platz: Pilz, Ostfildern3. Platz: K2 Systems, Renningen

Corporate Social Responsibility

1. Platz: Help! – Wir helfen! Der karitative Verein finanziert medizinische Behandlungen und Prothesen für bedürftige Patienten.2. Platz: Deutsches Institut für Katastrophenmedizin, Tübingen3. Platz: Evangelische Telefonseelsorge Stuttgart

Gründer

1. Platz: Neura Robotics GmbH in Metzingen. Das Robotik- und Technologieunternehmen hat einen kognitiven Roboter bis zur Marktreife gebracht, der sicher mit Menschen agieren und kollaborieren kann.2. Platz: Q.ant, Stuttgart; 3. Platz: Marktpilot, Esslingen

Diversity Human Resources

1. Platz: AfB social & green IT aus Ettlingen. Für die Jury ist das Unternehmen Vorreiter und Vorbild für die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt.2. Platz: Elektro Reihle, Stuttgart3. Platz Karin Bacher Consulting, Pforzheim