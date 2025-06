1 Das traditionelle Gruppenfoto beim NATO-Dinner: König Willem-Alexander (Mitte) und Königin Máxima flankiert von Trump und Macron. Foto: HAIYUN JIANG/POOL/AFP via Getty Images

Am Rande des NATO-Gipfels luden König Willem-Alexander und Königin Máxima zum großen Gala-Dinner. 32 Staats- und Regierungschefs posierten gemeinsam für das traditionelle Gruppenfoto auf Schloss Huis ten Bosch.











Link kopiert



Am Dienstagabend verwandelte sich Schloss Huis ten Bosch in Den Haag in die Bühne der Weltpolitik. König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) hatten am Rande des NATO-Gipfels zum großen Gala-Dinner geladen - und die Mächtigen der Welt folgten der Einladung.