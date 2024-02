Gala-Dinner auf der Stuttgarter Messe: 888 Gäste als Testesser im Restaurant der Nationen

1 Die Vorspeise aus Estland im Restaurant der Nationen Foto: Matthias Ring

Bei der Olympiade der Köche auf der Messe Stuttgart kann das Publikum jeden Tag in den Genuss der internationalen Wettbewerbsbeiträge kommen.











Dabei sein ist alles. Dies gilt nicht nur für die 1200 Köche, die sich dem Wettbewerb auf der Messe Stuttgart stellen. Der olympische Geist hat auch für das Publikum im Allgemeinen und die mitreisenden Fans im Besonderen große Strahlkraft. Am dichtesten dabei ist man als Gast in der Kategorie „Chef’s Table“, bei der Tische mit Blick in die Küchen aufgestellt sind. Doch diese raren Plätze sind schon längst vergeben, wie Anna Häuser vom veranstaltenden Verband der Köche Deutschlands mitteilt. Für andere Kategorien gebe es noch vereinzelt Tickets.