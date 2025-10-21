Prinzessin Beatrice und Schwester Prinzessin Eugenie sagten ihre Teilnahme am glamourösen Pink Ball im British Museum ab. Der Zeitpunkt der Absage ist brisant.
Samstagabend verwandelte sich das British Museum in eine glitzernde Bühne. Naomi Campbell (55) schwebte über den roten Teppich, Janet Jackson (59) ließ sich feiern, Lady Kitty Spencer (34) zog bewundernde Blicke auf sich. Der erste Pink Ball der ehrwürdigen Institution sollte ein Statement setzen: London hat seine eigene Antwort auf die Met Gala gefunden. Doch zwischen all dem Glamour fehlten zwei Gesichter, mit denen die Organisatoren laut "Hello"-Magazin fest gerechnet hatten.