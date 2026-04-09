Sängerin Pink moderiert überraschend die diesjährigen Tony Awards. Obwohl sie selbst nie am Broadway aufgetreten ist, nennt die 46-Jährige den Gig "die größte Ehre meines Lebens". Die Preisverleihung findet am 7. Juni statt.

Sängerin Pink (46) wird in diesem Jahr die Tony Awards moderieren. Das bestätigten die Produzenten der renommierten Theaterpreisverleihung. Die Entscheidung sorgt für Überraschung: Denn anders als viele ihrer Vorgängerinnen hat Pink keine direkte Verbindung zur Broadway-Szene. Zuletzt führten Stars wie Cynthia Erivo (39) und Ariana DeBose (35) durch die Gala - beide standen schon auf der Broadway-Bühne und sind Tony-Gewinner.

Auch Pink selbst zeigte sich überrascht über die Anfrage, die diesjährige Preisverleihung zu moderieren. Auf Instagram schrieb sie: "Als ich gefragt wurde, ob ich die Tonys moderieren möchte, dachte ich sofort: 'Ich muss erst die Erlaubnis meiner Tochter einholen.' Ich war noch nie am Broadway und sollte man nicht am Broadway gewesen sein, um moderieren zu dürfen? Das scheint mir fair und richtig. Aber als ich meine Tochter fragte, war sie total begeistert davon, eine Eintrittskarte für die Tonys zu bekommen. Also moderiere ich die Tonys und bin wirklich, wirklich aufgeregt und sehr nervös, denn meine Tochter ist ein hartes Publikum!"

Veranstaltung findet am 7. Juni statt

Die Sängerin bezeichnete den Gig als "die größte Ehre meines Lebens" und fügte hinzu: "Der Broadway hat mein Leben geprägt und die Art und Weise, wie ich meine eigenen Shows auf die Beine stelle - es ist eine Gemeinschaft, die solidarisch und offen ist und voller Talent und Liebe steckt. Diese Menschen zaubern jeden Tag etwas Magisches und ich kann es kaum erwarten, sie gemeinsam mit der ganzen Welt zu feiern."

Pink selbst stand zwar noch nie am Broadway auf der Bühne, doch zwei ihrer Songs werden derzeit in verschiedenen Musicals verwendet: "Raise Your Glass" in "Moulin Rouge! The Musical" und "F*ckin' Perfect" in "& Juliet". Die diesjährige Preisverleihung findet am Sonntag, dem 7. Juni, in der Radio City Music Hall in New York statt. Die Nominierungen werden am 5. Mai bekannt gegeben.