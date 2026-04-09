Sängerin Pink moderiert überraschend die diesjährigen Tony Awards. Obwohl sie selbst nie am Broadway aufgetreten ist, nennt die 46-Jährige den Gig "die größte Ehre meines Lebens". Die Preisverleihung findet am 7. Juni statt.
Sängerin Pink (46) wird in diesem Jahr die Tony Awards moderieren. Das bestätigten die Produzenten der renommierten Theaterpreisverleihung. Die Entscheidung sorgt für Überraschung: Denn anders als viele ihrer Vorgängerinnen hat Pink keine direkte Verbindung zur Broadway-Szene. Zuletzt führten Stars wie Cynthia Erivo (39) und Ariana DeBose (35) durch die Gala - beide standen schon auf der Broadway-Bühne und sind Tony-Gewinner.