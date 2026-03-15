Nicole Kidman bereitet sich auf die Oscars auf ihre ganz eigene Art vor: Bevor die Schauspielerin als Presenter auf die Bühne tritt, steht ein Kirchgang auf dem Programm.

Nicole Kidman (58) wird vor der Oscarverleihung am Sonntag (15. März) in Los Angeles eine Kirche aufsuchen. Das verriet die Schauspielerin in der Nacht zuvor beim Chanel-and-Charles-Finch-Dinner im Polo Lounge des Beverly Hills Hotel. "Das klingt vielleicht seltsam, aber ich werde am Morgen in die Kirche gehen", sagte Kidman laut dem Branchenblatt "Variety". "Wir werden es irgendwie reinquetschen - es zentriert mich einfach. Es ist das, was ich sonntags tue."

Dass der Oscar-Tag ausgerechnet auf einen Sonntag fällt, kommt der Gewohnheit der Australierin also entgegen. Kidman, die bei der Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood als Presenter auf der Bühne stehen wird, schien dem Abend entspannt entgegenzublicken - und ließ keinen Zweifel daran, dass ihr inneres Gleichgewicht wichtiger ist als aufwendige Wellness-Rituale.

Töchter bleiben zu Hause

Während Kidmans Töchter Sunday (17) und Faith (15) sie beim Abendessen von Chanel und Charles Finch begleiteten, werden sie die eigentliche Oscar-Zeremonie nicht vor Ort erleben. "Nein, es ist ein Sonntagabend", erklärte die "Scarpetta"-Darstellerin gegenüber "Variety". "Sie haben Frühlingsferien, aber wir werden uns alle einfach nach Hause verziehen, ein Bad nehmen und ins Bett gehen."

Mit dieser beschaulichen Planung wollte sich Kidman beim näheren Nachdenken dann doch nicht ganz abfinden. Fast ein bisschen zögernd fügte die Schauspielerin, die die Scheidung von Country-Star Keith Urban (58) hinter sich hat, hinzu: "Vielleicht gehe ich doch noch auf eine Party - ich sollte wirklich ausgehen."

Prominente Gesellschaft beim Vorabend-Dinner

Das Dinner von Chanel und Charles Finch zog am Vorabend der Oscars erwartungsgemäß eine illustre Runde an: Neben Kidman waren laut "Variety" unter anderem Jessie Buckley, Teyana Taylor, Kristen Stewart, Mick Jagger, Sharon Stone, Javier Bardem, Lily-Rose Depp, Sigourney Weaver, Elle Fanning und Regé-Jean Page zugegen.

Auch Netflix-Chef Ted Sarandos sowie die Regisseure Judd Apatow und Josh Safdie ließen sich beim traditionellen Branchentreff blicken. Die eigentliche Oscar-Gala wird in diesem Jahr von Conan O'Brien moderiert. Die Verleihung findet am 15. März im Dolby Theatre in Hollywood statt