Gaildorf in Schwäbisch Hall

1 Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann in eine Klinik. Foto: ZB/Peter Endig

Am Sonntag baut sich ein 18-Jähriger in Gaildorf eine Schanze aus Schnee. Als er diese mit seinem Rad nutzt, stürzt er schwer und muss in eine Klinik geflogen werden.

Gaildorf - Beim Sprung über eine selbstgebaute Schanze aus Schnee hat sich ein Radfahrer so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Spezialklinik fliegen musste. Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Der 18-Jährige errichtete am Sonntag in Gaildorf (Landkreis Schwäbisch Hall) die Schanze. Als er über die Anlage fuhr, sei der junge Mann dann so unglücklich gestürzt, dass er das Bewusstsein verlor und wiederbelebt werden musste. Wie hoch die Schneeschanze war, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen.