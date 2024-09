1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Ein Einfamilienhaus in Gaildorf im Kreis Schwäbisch Hall gerät am Dienstag in Brand. Die Feuerwehr kann die Flammen schließlich löschen. Es bleibt ein immenser Schaden zurück. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist bislang unklar.











Am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses in der Schubartstraße in Gaildorf in der Nähe von Schwäbisch Hall.