Mann will sein Auto trocknen und fackelt Wagen ab

1 Die Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand im Kreis Konstanz löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Im Auto ist es feucht, da wird ein 62-Jähriger kreativ. Er legt ein Heizgerät in den Fußraum und lässt es laufen. Keine gute Idee.











Beim Trocknen seines Autos hat ein Mann in Gaienhofen (Kreis Konstanz) seinen Wagen aus Versehen in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, wollte er mit einer Art Heizgerät warme Luft durch den Wagen pusten, um den Innenraum zu trocknen. Der 62-Jährige legte das eingeschaltete Gerät in den Fußraum und schloss die Autotür.