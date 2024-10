1 Verfügt nur noch über wenige Originalkörperteile: Elton John Foto: imago/ZUMA Press / Cole Burston

Bei einer Vorführung des Dokumentarfilms "Elton John: Never Too Late" listete der 77-jährige Superstar sämtliche Körperteile auf, die ihm bisher entfernt wurden.











Mehr als 40 Jahre ist es her, dass der britische Sänger Elton John (77) seinen trotzigen Superhit "I'm still standing" in die Welt hinausschickte. Doch auch im nunmehr gehobenen Alter steht der Künstler immer noch aufrecht - und hat trotz vielerlei körperlicher Gebrechen seinen legendären Humor nicht verloren.