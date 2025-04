Gaggenau im Kreis Rastatt: Lastwagen und Möbelgeschäft brennen - Millionenschaden

1 Die Feuerwehr löschte das Feuer. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein Millionenschaden ist durch den Brand eines Lastwagens und eines Möbelgeschäfts in Gaggenau (Kreis Rastatt) entstanden. Das sagte ein Polizeisprecher. Demnach schlief der 47 Jahre alte Berufsfahrer in dem Fahrzeug. Ein Zeuge bemerkte den Brand und weckte den Mann. Der habe daraufhin seinen Lastwagen weggefahren. Dennoch geriet das Fahrzeug komplett in Brand.