Gagen in Erfolgsserie: 300.000 Dollar pro Folge? Emilia Clarke räumt mit GoT-Gerücht auf

Jahrelang kursierte ein hartnäckiges Gerücht über die Gagen der "Game of Thrones"-Stars. Emilia Clarke stellt jetzt klar, was wirklich dran ist - und gibt einen seltenen Einblick, wofür ihr Honorar am Ende reichte.
Sieben Jahre nach dem vieldiskutierten Finale von "Game of Thrones" hat Emilia Clarke (39) mit einer hartnäckigen Annahme über die Bezahlung des Ensembles aufgeräumt. In einem Gespräch mit dem US-Magazin "Variety" widersprach die Schauspielerin der Vorstellung, die Hauptdarsteller der HBO-Fantasyserie hätten pro Episode 300.000 US-Dollar erhalten. "So viel haben wir nicht verdient", stellte Clarke klar, die von 2011 bis 2019 die Drachenmutter Daenerys Targaryen verkörperte.