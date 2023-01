1 Claudia Effenberg (links) soll Medienberichten die höchste Gage im Dschungelcamp 2023 erhalten. Verena Kerth (rechts) gehört hingegen zu den Geringverdienern. Foto: RTL

Das Dschungelcamp ist kein Erholungsurlaub. Klar, dass sich die Kandidaten ihre Teilnahme an der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" gut bezahlen lassen. Doch wie hoch sind eigentlich die Gagen?















Der Drehort klingt verlockend: das Dschungelcamp wird im Traumurlaubsziel Australien produziert – doch leider bekommen die Teilnehmer von den Schönheiten des Landes am anderen Ende der Welt nur wenig zu sehen. Nach einer Woche Corona-Quarantäne im Hotel geht es ins rustikale Camp irgendwo im Busch. Dort warten jede Menge Herausforderungen: Man bekommt nur frugale Mahlzeiten bestehend aus Reis und Bohnen serviert. Übernachtet wird im Freien auf harten Liegen.

Dazu kommt ständiger Psychoterror in Form von nervigen Menschen, mit denen man in einer Zwangsgemeinschaft lebt. Und wenn es ganz dumm läuft muss man auch noch sogenannte Dschungelprüfungen bestehen und etwa Fischaugen essen, eine Schleimdusche ertragen oder einen Cocktail aus pürierten Käfern trinken. All das macht man nicht aus Jux und Dollerei, sondern um Geld zu verdienen. Der Sender RTL hält sich seit Jahren bedeckt, was die Summen angeht, die die Kandidaten des Dschungelcamps verdienen. Doch hin und wieder sickern Informationen durch.

Dem Sieger oder der Siegerin winken 100 000 Euro

Mit einiger Sicherheit steht fest, dass der erste Dschungelkönig, der inzwischen verstorbene Schlagersänger Costa Cordalis (1944-2019), im Jahr 2004 für seinen Sieg 28 000 Euro erhielt. Dies wurde bekannt, weil er die Summe an die Kinderkrebshilfe spendete. Bei der 16. Ausgabe der Sendung im Jahr 2023 hat RTL Medienberichten zufolge eine weit höhere Siegprämie ausgerufen: der Dschungelkönigin oder dem Dschungelkönig winken demnach stolze 100 000 Euro.

Dazu kommen die Gagen, die im Vorfeld vertraglich vereinbart wurden. Diese Summen sind unabhängig vom Abschneiden, jeder Teilnehmer verhandelt selbst. Die Höhe des Salärs hängt davon ab, wie bekannt der Promi ist, und was sich der TV-Sender von ihm oder ihr erhofft. Besonders üppige Gagen sollen mit gewissen Verpflichtungen verknüpft sein, wie etwa zu bestimmten privaten Themen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Dies wiederum bringt dem Sender Schlagzeilen und Quote.

Die höchste Gage in der Geschichte der Sendung?

Laut einem Bericht der „Bild“ soll Claudia Effenberg das höchste Antrittsgeld der 16. Staffel kassieren. Die Frau des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Stefan Effenberg erhält demnach 500 000 Euro für ihre Zeit in Australien. Sollte diese Spekulation wirklich stimmen wäre das nicht nur sehr viel Geld, sondern auch die größte Summe, die jemals beim Dschungelcamp bezahlt wurde. Selbst wirklich bekannte Menschen wie Hollywood-Star Brigitte Nielsen oder die Filmschauspieler Helmut Berger und Ingrid van Bergen haben Schätzungen zufolge weniger für ihre Mühen im Busch erhalten. Der Verdienst der Dirndldesignerin Effenberg überträfe auch die bisherige Rekordgage, die ebenfalls Medienberichten zufolge 2022 an Harald Glööckler überwiesen wurde. Der exaltierte Couturier soll über 200 000 Euro erhalten haben.

Laut „Bild“ ist Sänger Lucas Cordalis die Nummer Zwei auf der aktuellen Gehaltsliste. Dem Ehemann von Daniela Katzenberger sollen die entbehrungsreiche Zeit des Dschungelabenteuers mit 150 000 Euro vergoldet werden. Nummer drei auf der RTL-Payroll wäre Martin Semmelrogge mit 100 000 Euro gewesen. Doch leider kann der Schauspieler wegen Problemen bei der Visa-Beschaffung nicht an der Sendung teilnehmen.

Der „Checker vom Neckar“ gehört zu den Geringverdienern

Laut „Bild“ sollen der Neue-Deutsche-Welle-Sänger Markus Mörl, die Schauspielerin Jana Pallaske sowie das Model Papis Loveday zwischen 70 000 und 80 000 Euro im Dschungelcamp verdienen. Dem Bericht zufolge haben die Ex-GNTM-Teilnehmerin Tessa Bergmeier, Influencerin Jolina Mennen, Moderatorin Verena Kerth und die Reality-TV-Darsteller Cecilia Asoro, Gigi Birofio und Cosimo Citiolo („Der Checker vom Neckar“ Verträge über 30 000 bis 50 000 Euro Gage abgeschlossen. Doch sie können ja vielleicht noch die Dschungelkrone und die damit verbundne Siegprämie erringen.