Gaga, Gaga-Rufe in der Sala Grande: Premiere von Joker: Folie à Deux: Stehende Ovationen in Venedig

1 Gelungene "Joker: Folie à Deux"-Premiere in Venedig: Todd Philipps, Lady Gaga und Joaquin Phoenix (r.) Foto: IMAGO/Gruppo LiveMedia

Es hallte "Gaga, Gaga"-Rufe in der Sala Grande in Venedig. Lady Gaga, Joaquin Phoenix und Regisseur Todd Philipps stellten bei den dortigen Filmfestspielen "Joker: Folie à Deux" vor und ernteten tosenden Applaus und Standing Ovations.











Link kopiert



Die Hauptdarsteller Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) sowie Regisseur Todd Phillips (53) präsentierten "Joker: Folie à Deux" am Donnerstagabend in Venedig zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Dabei zeigte sich das Publikum bei den dortigen Internationalen Filmfestspielen zur Premiere begeistert von der Fortsetzung des 2019 erschienenen ersten "Joker"-Films mit Phoenix. Auch vor fünf Jahren präsentierten der Oscarpreisträger und der Filmemacher ihr Werk zum ersten Mal am Lido - damals allerdings noch ohne Lady Gaga.