Gäubahn-Demo: „Die meisten Leute wissen das nicht“

1 In Stuttgart fand die Kundgebung vor dem LBBW-Gebäude und somit unweit von den Gleisen des Hauptbahnhofs statt. Foto: /Max Kovalenko

Geplant ist, dass die Strecke von Zürich in die Landeshauptstadt in einem Jahr in Vaihingen gekappt wird. Das Gäubahnkomitee Stuttgart ist dagegen – und machte am Dienstag auf die drohende Unterbrechung aufmerksam.











Link kopiert



Mit Flugblättern in der Hand steht Reinhard König in der Nähe des Zugangswegs, der zu den Gleisen am Stuttgarter Hauptbahnhof führt. Vereinzelt finden er und seine Mitstreiter vor dem LBBW-Gebäude interessierte Abnehmer, teilweise fragen Passanten sein Team aber auch nach einer Wegbeschreibung. Womöglich wegen der Warnwesten.