Gästeliste um Hälfte geschrumpft: Keine B-Promis? Vanity Fair sortiert für Oscar-Party radikal aus

Die legendäre Oscar-Party von "Vanity Fair" wird in diesem Jahr deutlich exklusiver. Der neue Chefredakteur hat die Gästeliste radikal zusammengestrichen - und dabei offenbar auch dem Trump-Lager eine klare Absage erteilt. Auch Presse und Social Media müssen draußen bleiben.
Wer zur Oscar-Nacht nach Hollywood reist, hofft nicht nur auf eine Trophäe - sondern auch auf eine Einladung zur berühmtesten Afterparty der Filmbranche. Doch in diesem Jahr dürfte so manche Hoffnung enttäuscht werden: "Vanity Fair" hat die Gästeliste für seine legendäre Oscar-Feier offenbar um rund 50 Prozent zusammengestrichen. Das berichtet "Page Six" unter Berufung auf Insider.