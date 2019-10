1 Jennifer Lawrence könnte schon an diesem Wochenende unter der Haube sein Foto: DFree / Shutterstock.com

Die Feierlichkeiten haben begonnen: Jennifer Lawrence, ihr Verlobter und weitere Promis sind für die bevorstehende Hochzeit in Rhode Island angekommen

Die Gerüchte verdichten sich, dass Jennifer Lawrence (29, "Passengers") an diesem Wochenende ihren Freund Cooke Maroney (34) heiraten wird. Mit dem Privatjet flog die Braut in spe gemeinsam mit ihrem Verlobten in den Ostküsten-Bundesstaat Rhode Island. Laut mehrerer US-Medienberichte soll die Zeremonie dort in einer prunkvollen Location stattfinden. Mittlerweile sind auf der Insel auch weitere Promis und Freunde des Paares eingetroffen.

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, zählen unter anderem Cameron Diaz (47), Joel Madden (40), Nicole Richie (38) und Kris Jenner (63) zu den geladenen Gästen. Auch Sängerin Adele (31, "Rolling in the Deep"), mit der Lawrence schon länger eng befreundet ist, soll den Feierlichkeiten beiwohnen.