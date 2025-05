Auch die 20. Staffel von "Germany's next Topmodel" muss einmal zu Ende gehen: ProSieben hat das Datum für die diesjährige Final-Show bekannt gegeben. Erwartet werden in Köln Gäste aus zwei Jahrzehnten "GNTM".

Das Ende der Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel" rückt näher: Das Finale findet am 19. Juni statt. Das hat der Sender jetzt bekannt gegeben. Ausgestrahlt wird die Liveshow wie üblich ab 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Stream auf Joyn.

Gäste aus 20 Jahren "GNTM"

Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es auch für das Finale von Staffel 20 keine freiverkäuflichen Karten für Fans. Stattdessen wird die Tribüne im Kölner Coloneum mit Familien und Freunden der letzten verbliebenen Modelanwärter und -anwärterinnen gefüllt sein. "Außerdem auf den Rängen: Ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus allen 20 Staffeln sowie jede Menge Freunde aus der großen 'Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum'-Familie", heißt es in der Pressmitteilung weiter.

Wieder zwei Gewinner

Auch 2025 kürt Heidi Klum (51) erneut je ein weibliches und ein männliches Topmodel. Sie erhalten jeweils ein Cover auf der "Harper's Bazaar", 100.000 Euro und eine Kampagne mit der Kosmetikmarke L'Oréal Paris.

Im vergangenen Jahr konnten sich Jermaine Kothé und Lea Oude den Sieg sichern. Beim Finale überraschten an Klums Seite unter anderem Fußball-Legende Bastian Schweinsteiger, Popstar Sabrina Carpenter sowie Elizabeth und Damian Hurley in der Jury.