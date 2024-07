Gärtringen/Waldenbuch: Unbekannte zerkratzen Autos

1 Kleine Kratzer verursachen hohe Sachschäden. Foto: picture alliance/dpa/Angelika Warmuth

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 30. Juni, zwischen 17 und 20 Uhr einen Volkswagen, der an der Burgenstraße in Rohrau geparkt stand. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter die Beifahrerseite und hinterließ einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 070 32/270 80 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.