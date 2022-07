8 Besucher im Bürgergarten am letzten Tag der Landesgartenschau, dem 17. September 1989. Foto: Stadtarchiv Bietigheim-Bissingen/Bielfeldt

Kreis Ludwigsburg - Ein riesiger staubig-schotteriger Parkplatz, daneben ein nicht allzu ansehnliches Gebäude und das Enzkraftwerk: kaum mehr vorstellbar, aber noch vor rund 40 Jahren sah das Szenario im heutigen Bietigheim-Bissinger Bürgergarten genau so aus. Den ausgedehnten, attraktiven Grünzug, in dem die Menschen so gerne verweilen, und den dazugehörigen Kult-Spielplatz, in den die Stadt gerade aktuell wieder kräftig investiert hat, gäbe wohl ebenso wenig wie so manches schmuck restaurierte Gebäude in der Altstadt, wenn die Stadt nicht 1989 dieLandesgartenschau ausgerichtet hätte.

Für Bietigheim-Bissingen war sie der städtebauliche Impulsgeber nach dem Zweiten Weltkrieg schlechthin: „Sie hat eine enorme Entwicklung befördert“, sagt Anette Hochmuth, die Sprecherin der Stadt. „Durch sie entstand die grüne Mitte, die den Bürgergarten und das ganze Enztal umfasst.“ Das Gelände sei jetzt Naherholungsgebiet für die ganze Stadt und Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Und das ist längst nicht alles: Die Stadt wurde an vielen Stellen umgemodelt. Es entstanden neue Verkehrsadern, die B 27 wurde verlegt, neue Brücken über die Enz gebaut, die Fußgängerzone eingerichtet, der Marktplatz neu angelegt, das Kronenzentrum umgestaltet – und vieles mehr. Allein für die Umgestaltung der Enzauen investierte die Stadt damals 15 Millionen Mark (rund 7,5 Millionen Euro).

An allen Ecken und Enden wurde investiert

Viel Geld – doch heute sind Gartenschauen, selbst wenn es „kleine“ sind, die zwischen den „Landesgartenschauen stattfinden, für einen solchen Betrag nicht mehr zu haben. Das wissen Vaihingen/Enz, Marbach und Benningen: Gleich zweimal ging der Zuschlag für die nächsten Jahre in den Kreis Ludwigsburg, und die Ausrichterinnen rechnen jeweils mit Grundkosten von 19 Millionen Euro. Die Erwartungen sind hoch: „Wir freuen uns riesig, dass wir die Gartenschau zusammen mit der Schillerstadt Marbach ausrichten dürfen“, sagt der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon. „Mit der Zusage hat sich die Gemeindesituation schlagartig verändert. Wir sind Gartenschaugemeinde, Partner des Landes, haben die Chance auf nachhaltige Verbesserungen und arbeiten auf ein Volksfest hin, das 2033 über die Bühne gehen wird.“

Protagonisten sind die Flüsse

Protagonisten beider Schauen sind die Flüsse. „Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Gestaltung des Naturraums an der Enz“, berichtet Martina Fischer, Sprecherin der Stadt Vaihingen, „verbunden mit dem Ziel, die Altstadt an den Fluss heranzuführen.“ Auch am Neckar soll sich viel tun: „Gerade im dicht besiedelten Raum rund um Stuttgart sind die Flächen zwischen den Orten besonders wertvoll“, sagt Klaus Warthon. Die Flusslandschaft zwischen Marbach und Benningen eigne sich besonders für eine Gartenschau, dort wolle man bleibende Erholungsräume für Menschen, Pflanzen und Tiere schaffen und – Stichwort Klimakrise – besonderes Augenmerk auf Aspekte wie Schattenplanung, Bioklima, Bodenschutz, Entsiegelung, Regenwassermanagement oder Überflutungsschutz legen.

Die Ideen- und Investitionsschübe sollen sich auch in den Stadtbildern nachhaltig niederschlagen und Touristen begeistern. In Marbach soll dazu auch der geplante neue Kultur- und Literaturpark auf der Schillerhöhe beitragen, der zwar auch ohne den Gartenschau-Zuschlag gebaut worden wäre, aber perfekt in ihr Konzept passt. In Vaihingen an der Enz will man mehrere Quartiere städtebaulich und landschaftsräumlich komplett neu gestalten.

Es gibt viel zu schultern

Dass sie mit den geplanten 19 Millionen für die Daueranlagen nicht hinkommen werden, ist den Ausrichterkommunen jetzt schon klar. Um alles gut über die Bühne zu bringen und alle flankierenden Maßnahmen zu stemmen, kalkulieren Marbach/Benningen mit weiteren rund zwölf Millionen Euro. In Vaihingen gibt es dazu noch keine konkreten Zahlen. Fördermittel sollen die finanziellen Bürden abmildern.

Nicht zuletzt erhoffen sich die Gartenschau-Kommunen eine Identitätsstärkung und zählen auf die gemeinschaftsstiftende Wirkung der Gartenschauen. „Wir sind sicher, dass auch die Bevölkerung mit Engagement und Lokalpatriotismus Botschafter und Gastgeber sein wird, das beweisen viele Gartenschauen der vergangenen Jahrzehnte“, meint Klaus Warthon optimistisch – und hebt zudem den interkommunalen Aspekt des Projekts hervor. „Natürlich ist eine gemeinsame Gartenschau etwas komplizierter, weil man sich links und rechts des Neckars abstimmen muss. Das dauert ein bisschen länger, als wenn man alleine die Zügel in der Hand halten würde.“ Doch allein der erfolgreiche Bewerbungsprozess, in dem Marbach und Benningen sich gegen große Konkurrenz behauptet hätten, zeige, wie man zusammenarbeiten könne.

Dass selbst die erfolgreichste Gartenschau auch nach dem Ende ihren Preis haben kann, zeigt das Beispiel Bietigheim-Bissingen indes ebenfalls: In die Unterhaltung ihrer grünen Mitte steckt die Stadt jährlich rund 250 000 Euro. Doch wer würde die grüne Lunge schon gerne den Schotterparkplatz zurücktauschen wollen?

Mit dieser Folge endet unsere Gartenserie. Alle Beiträge finden sich im Netz: www.stuttgarter-zeitung/Tipps-für-den-Garten.de.

Was der Profi rät

Experte

Volker Kugel ist seit 24 Jahren Direktor des Blühenden Barocks in Ludwigsburg – begonnen hat er am 1. November 1997. Der 62-Jährige ist Baumschulgärtner und hat an der Fachhochschule im bayrischen Weihenstephan Gartenbau studiert. An dieser Stelle gibt der Gartenexperte Tipps.

Idee

Wer hat‘s erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern die Landesgartenschauen sind in Baden-Württemberg Ende der 1970 Jahre erfunden worden. Damals hat man erkannt, dass es auch in kleineren Städten die Gartenschauen als Instrument der Verbesserung von Grüninfrastruktur und Lebensqualität geben müsste und nicht nur bei den Bundesgartenschauen in Großstädten.

Premiere

Die erste Veranstaltung fand dann im Jahre 1980 als gemeinsame Landesgartenschau in Ulm und Neu-Ulm statt. Damit hatte dann gleich auch Bayern seine erste Landesgartenschau. Bis auf wenige Ausnahmen wurden Landesgartenschauen bis 2000 jährlich gemacht. Um auch noch kleinen Städten und Gemeinden Zugang zu Fördergeldern zu ermöglichen, führte man in Baden-Württemberg 2001 die sogenannten „kleinen Grünprojekte“ ein, die heute oftmals salopp „kleine Landesgartenschau“ genannt werden.

Ausblick

Wenn die Landesgartenschau in Überlingen am 17. Oktober zu Ende geht, stehen die nächsten Veranstaltungen schon in den Startlöchern. Die Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein ( Südbaden) und die coronabedingt verschobene kleinen Gartenschauen in Eppingen und Göppingen warten dann ab April/Mai 2022 auf die Gäste.