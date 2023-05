7 Schotter oder Steine, das macht bisweilen einen großen Unterschied im Garten... Foto: Simon Granville/Simon Granville

Schottergärten sind seit mehr als einem Jahr verboten. Mancher Gartenbesitzer sieht dennoch keine andere Möglichkeit, als Stauden gegen Steinen auszutauschen. Und das ist auch gar nicht so schlimm – wenn man es denn richtig macht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Erna Winter (Name geändert) ist gern in ihrem Garten, eigentlich sind es sogar zwei – einer vor und einer hinter ihrem Haus, in dem sie seit 70 Jahren wohnt. Das Gärtnern hat sie von ihrer Mutter, jahrelang zupfte und rupfte, hegte und pflegte sie den Rosengarten direkt an der Straße. Auf Fotos ist die vielfältige Blütenpracht zu sehen.