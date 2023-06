6 Ein Garten ist nicht nur für die Gesundheit von uns Menschen gut. Auch für Bienen und andere Insekten ist er überlebenswichtig. Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

Die Natur ist Medizin für uns Menschen – das belegen umweltpsychologische Studien. An der Gestaltung eines Gartens lassen sich zudem Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Besitzers ziehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Der eigene Garten ist für viele Menschen ein Rückzugsort. Ein Ort, an dem sie sich eine Auszeit vom hektischen, durchgetakteten Alltag nehmen und ganz bewusst eintauchen in das Farbenspiel der Natur und in den Rhythmus der Jahreszeiten. Ein Ort, an dem sie ihrer oftmals geplagten Seele Gutes tun.