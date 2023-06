Gärten in Ludwigsburg

1 Im Oktober war das Blühende Barock an einigen Tagen nochmal gut besucht. Foto: factum/Simon Granville

Eigentlich hätte die Besucher ab diesem Samstag das Lichterspektakel „Traumpfade" vor der malerischen Schlosskulisse erwartet. Daraus wird nun nichts. Der Blüba-Chef hofft, die Gärten in diesem Jahr noch einmal öffnen zu können.









Ludwigsburg - Die „Traumpfade“ wären noch ein Highlight im Blühenden Barock in Ludwigsburg gewesen. Für 100 000 Euro hat eine Eventfirma aus Bielefeld große Teile des Blübas illuminiert, die Besucher hätte von diesem Samstag an auf einem 1,5 Kilometer langen Rundweg unter anderem ein 60 Meter langer Lasertunnel, tanzende Lichtkugeln auf dem Wasser und eine beeindruckende Nebelwelten erwartet. Vom Lichterzauber wird aber vorerst niemand etwas haben. Denn die barocken Gärten schließen bereits an diesen Samstag – und damit früher, als eigentlich notwendig.