Was für ein Gänsehautmoment: In der heutigen Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (täglich 20:15 Uhr bei RTL oder bei RTL+) erzählt Alessia Herren (23) eine rührende Geschichte über ihren verstorbenen Vater Willi Herren (1975-2021). Ihre letzte Umarmung mit ihm und die Geburt ihrer Tochter zwei Jahre nach seinem Tod bringt sie dabei in direkten Zusammenhang.

Willi Herren schaffte 2004 den dritten Platz

In der Folge am Donnerstag halten Alessia Herren und Maurice Dzwiak (26) gemeinsam Nachtwache am Lagerfeuer und unterhalten sich über den Tod des Schauspielers und Entertainers Willi Herren. Er nahm 2004 selbst an der zweiten Ausgabe des Formats teil und belegte damals den dritten Platz. Dschungelkönigin wurde Désirée Nick (68).

"Dein Vater hat dir die kleine Maus geschenkt"

Im Zusammenhang mit dem Verlust ihres Vaters nennt Alessia "Geht was Schönes, kommt was Schönes" als einen ihrer Leitsprüche. Dann berichtet sie Maurice, dass sie am 16.4.2021 ihren Vater zum letzten Mal umarmt habe. Vier Tage später, am 20. April 2021, wurde Herren tot in seiner Wohnung in Köln-Mühlheim aufgefunden. "Zwei Jahre später bin ich Mama geworden, am 16.4." Maurice ist sich sofort sicher: "Dein Vater hat dir die kleine Maus geschenkt."

"'Bist du schwanger?' Er hat sich schon gefreut"

Im Dschungeltelefon ist Alessia dann den Tränen nahe: "Ich habe meinen Papa gefragt, als er gelebt hat: 'Würdest du es schlimm finden, wenn ich so jung Mama werde?' Das war ja immer mein Wunsch. Er so: 'Warum, bist du schwanger, bist du schwanger?' Er hat sich schon gefreut. Ich antwortete: 'Nein, Papa, ich wollte einfach nur fragen, wie du es findest." Maurice gegenüber bedauert es Alessia zutiefst, dass ihr Vater ihre Tochter nie kennenlernen durfte. Dennoch spürt sie eine besondere Verbindung zwischen ihm und ihrer am 16. April 2023 geborenen Tochter Anisa-Amalia: "Wenn wir am Grab sind oder sie ein Bild von ihm sieht, sagt sie immer: Opa, Opa. Ich kriege voll Gänsehaut. Sie gibt ihm dann einen Kuss."