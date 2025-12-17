Stefan Raab verabschiedet sich in seiner letzten Show des Jahres mit einem klaren Versprechen in die Weihnachtspause: 2026 geht es weiter. Doch ein Blick in den Programmkalender von RTL wirft Fragen auf.

Der Vorhang für "Die Stefan Raab Show" ist für dieses Jahr gefallen. In der Ausgabe seiner Sendung vom 17. Dezember (20:15 Uhr bei RTL und bei RTL+) wandte sich Stefan Raab (59) mit einem klaren Versprechen an sein Publikum, das etwaige Gerüchte über ein erneutes Karriereende auszuräumen scheint: "Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück."

Im neuen Jahr solle es weitergehen, kündigt der Entertainer an, bevor er seine Zuschauer mit Weihnachtsgrüßen in die Feiertage verabschiedet. Ein genaues Datum für die Rückkehr nennt Raab allerdings nicht. Und auch der Blick in die offizielle Programmplanung des Kölner Senders gibt zunächst keinen Aufschluss.

Keine Ankündigung im RTL-Programmkalender

Dass in den kommenden drei Wochen mittwochs keine reguläre Raab-Sendung läuft, ist traditionelle Programmlogik: Am 24. Dezember (Heiligabend) läuft um 20:15 Uhr "Sissi", am 31. Dezember (Silvester) zeigt der Sender zur Primetime "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Discofox-Hits" und am 7. Januar lädt Günther Jauch zur 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" ein.

Für den 14. Januar 2026, den ersten regulären Slot nach den Ferien, klafft im RTL-Programmkalender um 20:15 Uhr eine Lücke. Statt eines regulären Sendungstitels findet sich dort lediglich der Platzhalter: "Diese Sendung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest."

Auch auf der Ticket-Plattform "raab-tickets.de" herrscht Leere. Weder für "Die Stefan Raab Show" noch für andere Formate sind dort aktuell Aufzeichnungen für 2026 gelistet. Auf Nachfrage von spot on news hielt sich ein RTL-Sprecher Anfang Dezember bedeckt und verwies auf Standardprozesse: "Wir kommunizieren die Sendetermine der 'Stefan Raab Show' für 2026 und anderer Formate wie immer rechtzeitig im entsprechenden Programm-Vorlauf."

Ein Jahr der Höhen und Tiefen

Die Diskrepanz zwischen Raabs "Wir kommen natürlich zurück" und dem fehlenden Termin lässt Raum für Spekulationen über laufende Planungen im Hintergrund. Das TV-Comeback des Entertainers, das im September 2024 mit dem Boxkampf gegen Regina Halmich und einem aufsehenerregenden Fünf-Jahres-Vertrag begann, hat im harten RTL-Alltag spürbar an Strahlkraft verloren.

Nachdem das ursprüngliche Format "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" bereits eingestellt werden musste, kämpft auch der Nachfolger, "Die Stefan Raab Show", mit der Zuschauergunst. Die Quoten lagen für einen Primetime-Mittwoch regelmäßig deutlich unter dem Senderschnitt. Neben der wöchentlichen Show hatte Raab 2025 ein hohes Pensum absolviert, unter anderem mit den Samstagabendshows "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" und "Die Unzerquizbaren".