Stefan Raab verabschiedet sich in seiner letzten Show des Jahres mit einem klaren Versprechen in die Weihnachtspause: 2026 geht es weiter. Doch ein Blick in den Programmkalender von RTL wirft Fragen auf.
Der Vorhang für "Die Stefan Raab Show" ist für dieses Jahr gefallen. In der Ausgabe seiner Sendung vom 17. Dezember (20:15 Uhr bei RTL und bei RTL+) wandte sich Stefan Raab (59) mit einem klaren Versprechen an sein Publikum, das etwaige Gerüchte über ein erneutes Karriereende auszuräumen scheint: "Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück."