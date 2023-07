1 Gabriele Nießen wird Baustaatsrätin in Bremen. Foto: factum/Andreas Weise

Gabriele Nießen war für die Stadt Ludwigsburg ein Glücksgriff. Es wird schwer, auf die Schnelle adäquaten Ersatz für das Dezernat zu finden, kommentiert Rafael Binkowski.









Ludwigsburg - Der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel soll einmal gesagt haben: „Lieber ein Jahr einen Mitarbeiter, der zu den besten gehört, als zehn Jahre einen mittelmäßigen.“ In Ludwigsburg ist diese Weisheit nun Realität geworden. Wer sich hoch qualifizierte Führungskräfte sucht, läuft immer die Gefahr, dass diese irgendwann wieder abwandern. Dass es jetzt so schnell gekommen ist und Gabriele Nießen nicht einmal ein Jahr in der Barockstadt gewirkt haben wird, ist für Ludwigsburg bedauerlich.