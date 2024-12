G9 und Bildungsreform in Baden-Württemberg: Bald keine Werkrealschulen mehr in Stuttgart

Olgaeck in Stuttgart-Mitte Nach Stadtbahn-Unfall: Strecke für U5 und Autofahrer wieder freigegeben

Nach einem Unfall an der Stadtbahn-Haltestelle „Olgaeck“ in Stuttgart war am Mittwoch ein Teil der B27 in beide Richtungen gesperrt. Auch die Stadtbahn war betroffen. Die Sperrung ist wieder aufgehoben. Pendler müssen mit Verzögerungen rechnen.