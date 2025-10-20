G9 an Gymnasien in Stuttgart: Weniger Nachmittagsschule – Wer betreut jetzt die Kinder?

Mit G9 haben Kinder mehr Freizeit. Das ist nicht im Sinne aller Eltern. Können und wollen die Gymnasien diese Betreuungslücke schließen? Wir haben uns an Stuttgarter Schulen umgehört.

Weniger Unterricht und Zeitdruck, mehr Raum für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und außerschulische Aktivitäten – das ist ein Ziel, welches Eltern mit ihrer Forderung nach einer Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium verfolgt haben. Und sie haben es erreicht. Die Stundentafeln für das neue G9 sehen Folgendes vor:

5. Klasse: 28 statt 29 Wochenstunden und damit eine weniger als bisher

6. Klasse: 29 Wochenstunden statt 31 und damit zwei weniger als bisher

7. Klasse: 31 Wochenstunden statt 29 und damit zwei mehr als bisher

8. Klasse: 30 Wochenstunden statt 35 und damit fünf weniger als bisher

9. Klasse: 31 Wochenstunden statt 35 und damit vier weniger als bisher

10. Klasse: 32 Wochenstunden statt 36 und damit vier weniger als bisher Manfred Birk, geschäftsführender Schulleiter der Stuttgarter Gymnasien, hatte schon früh prophezeit, dass es nicht im Interesse aller Eltern ist, wenn ihre Kinder nun regelmäßig bereits am frühen Nachmittag zu Hause sind. „Viele Eltern arbeiten und sind froh, dass die Kinder bislang im Nachmittagsunterricht oder im offenen Ganztag betreut werden“, sagte der Leiter des Dillmann-Gymnasiums Anfang des Jahres bei einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung.

Wagenburg-Gymnasium: Eltern bieten AGs an

Die Stuttgarter Gymnasium haben darauf reagiert. Das Wagenburg-Gymnasium hatte bereits zum Ende des vergangenen Schuljahres in der Elternschaft dafür geworben eine AG anzubieten oder bei einem Angebot zu unterstützen. „Mit dem Wechsel zu G9 wird sich der Nachmittagsunterricht an unserer Schule verändern, was möglicherweise zu einer erhöhten Nachfrage nach Betreuung am Nachmittag führen könnte“, hieß es in einem Rundschreiben.

Und dieses fruchtete. In diesem Schuljahr gibt es an dem Gymnasium in Stuttgart-Ost gleich vier Nachmittagsangebote, die von Eltern geleitet werden: Chinesisch, Capoeire, Theater und Kalligrafie. Auch ältere Schülerinnen und Schüler haben sich was überlegt. Hinzu kommen die AGs der Lehrkräfte.

„Die Nachfrage nach Nachmittagsangeboten hat ein bisschen zugenommen“, sagt der Rektor Michael Nowak. Aber der große Ansturm sei ausgeblieben. Bei der Einbeziehung der Eltern in die AGs geht es aus seiner Sicht aber ohnehin nicht nur darum, ausreichend Betreuungsmöglichkeiten zu haben. Viel mehr profitiere die gesamte Schulgemeinschaft. „Einige Eltern haben schon in der Vergangenheit nachgefragt, ob und wie sie sich einbringen können. Der Gedanke, dass sie vielleicht auch AGs anbieten, war schon lange da“, sagt der Rektor.

Elly-Heuss-Knapp: Schwieriger, verlässlichen Ganztag anzubieten

Das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Bad Cannstatt ist eine Ganztagsschule in offener Angebotsform. Das bedeutet, dass die Kinder an drei Nachmittagen in der Schule sein müssen – sei es, weil sie Unterricht haben oder weil sie an einem anderen verpflichtenden Angebot teilnehmen.

„Mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ist es für uns schwieriger geworden, eine verlässliche Betreuung anzubieten, weil Unterricht weggefallen ist und es mehr Betreuungszeiten geworden sind“, sagt Julia Everwein. Sie ist Lehrerin und Abteilungsleiterin an der Schule und zuständig für den Ganztag. Hinzu komme, dass die Schule keinen Bundesfreiwilligendienstleistenden mehr habe – schlicht, weil es für dieses Jahr keine geeigneten Bewerbungen gegeben habe.

Auch das Elly hat bei den Eltern angefragt, ob jemand eine AG anbieten möchte, aber keine Rückmeldungen bekommen. Vermutlich, weil viele der Eltern berufstätig seien, sagt Julia Everwin. Dennoch gibt es ein umfangreiches AG-Angebot. An diesem wirken in diesem Schuljahr das erste Mal seit vielen Jahren auch wieder ältere Schülerinnen und Schüler mit.

Waldschule: Freiarbeit und ein „unglaubliches AG-Angebot“

Für das Team der Waldschule in Degerloch waren die mit G9 zu erwartenden Veränderungen beim Nachmittagsunterricht so gut wie kein Thema. „Wir sind seit mehr als 50 Jahren Ganztagsschule, und zwar eine richtig gute, und das aus Überzeugung“, sagt die Rektorin Karin Schneider. An der freien Schule gebe es ein „unglaubliches AG-Angebot“, von Zirkus über Musical bis hin zum Klettern und Schlittschuhlaufen. Zudem können die Kinder an Lerninseln ihre Hausaufgaben machen oder in Ruhebereichen neue Kräfte sammeln.

Die Waldschule sei Ganztagsschule aus Überzeugung, sagt die Rektorin Karin Schneider. Foto: privat

Für viele Eltern sei die Ganztagsschule mit ihrem guten Ruf ein Grund, ihre Kinder an der Waldschule anzumelden. „Weil sie wissen, dass ihr Nachwuchs bei uns bei Bedarf von 7 bis 17 Uhr gut betreut wird“, sagt die Rektorin. Zudem haben die Kinder an der Waldschule ohnehin vier Unterrichtsstunden mehr die Woche als andere. „Freiarbeit“ heißt das im Stundenplan. In diesen arbeiten sie eigenverantwortlich an einem Projekt. Noten gibt es dafür nicht. Es gehe darum „fürs Leben zu lernen und schlau zu werden“, sagt Karin Schneider. Diese Projekte seien Teil des Schulkonzepts, das an die Montessori-Pädagogik angelehnt ist.