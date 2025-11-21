1 Will jetzt unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (Archivbild) Foto: Themba Hadebe/AP/dpa

Die USA legen neue Vorschläge für ein Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor. Die Europäer waren wieder einmal nicht im Boot.











Link kopiert



Johannesburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Beratungen zu dem neuen US-Friedensplan für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angekündigt. "Wir werden die Lage sowohl mit den europäischen Staats- und Regierungschefs als auch mit den Führungspersönlichkeiten hier am Rande des G20-Gipfels erörtern", sagte die deutsche Spitzenpolitikerin bei einer Pressekonferenz in Johannesburg. Sie werde außerdem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kontaktieren. Zentral sei weiterhin, dass nichts ohne die Ukraine entschieden werde.