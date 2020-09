1 Gérard Depardieu bei der 66. Ausgabe der Berlinale Foto: taniavolobueva/Shutterstock.com

Seit 2013 ist Gérard Depardieu russischer Staatsbürger, seit vergangenem Wochenende nun auch Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche.

Gérard Depardieu (71) ist zum orthodoxen Christentum konvertiert. Der gebürtige Franzose, der seit 2013 die russische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde am vergangenen Wochenende in der russisch-orthodoxen Cathédrale Saint-Alexandre-Nevesky in Paris getauft. Ein Bild, das unter anderem "Orthodox Times" veröffentlicht hat, zeigt den Schauspieler am Taufbecken. Durchgeführt wurde die Zeremonie demnach von Erzbischof Jean Renneteau.

Etwa 30 enge Freunde von Depardieu sollen seiner Taufe zum orthodoxen Christen beigewohnt haben. Der Star, unter anderem bekannt aus den "Asterix und Obelix"-Realverfilmungen, hatte bei einem Treffen mit Wladimir Putin (67) Anfang 2013 in Sotschi seinen russischen Pass überreicht bekommen. Seitdem hat er seinen Wohnsitz in der russischen Stadt Saransk angemeldet. Für diesen Schritt wurde Depardieu von der französischen Regierung scharf kritisiert, da dieser lediglich aufgrund von Steuervorteilen gefallen sei.