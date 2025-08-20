G 9, Flüchtlinge und Co.: Stuttgart will mehr Geld vom Land – Kommt bald die Klage?

Immer neue Aufgaben von oben, aber nicht genügend Mittel. Das wurmt nicht nur Stuttgart. Im Land gibt es Kommunen, die über den Gerichtsweg nachdenken, sagt Ralf Broß vom Städtetag.
Kann der Bund den Kommunen immer neue Aufgaben auferlegen, ihnen dabei aber den nötigen finanziellen Ausgleich verwehren? Die Landeshauptstadt wollte diese Grundsatzfrage in einem Gutachten klären lassen und eine Einschätzung, wie sie sich juristisch gegen eine Überforderung zur Wehr setzen könnte. Das Gutachten liegt vor. Es macht Stuttgart nur in zwei Punkten Hoffnung.