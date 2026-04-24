G-20-Gipfel: Zwei Präsidenten sind eher Problem als Lösung
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Wladimir Putin könnte Donald Trump schon bald wieder die Hand schütteln. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Donald Trump will Wladimir Putin zum G20-Gipfel einladen. Das wäre kontraproduktiv, kommentiert Christian Gottschalk.

Für die olympischen Spiele ließ sich eine einigermaßen vertretbare Regel finden. Sportler aus Russland dürfen mitmachen, aber eben nur als neutrale Sportler, nicht als Vertreter ihrer Nation. Für den G20-Gipfel geht so etwas natürlich nicht. Da heißt es hopp oder top, und Donald Trump erwägt, zu dem in den USA anstehenden Treffen auch Wladimir Putin einzuladen. Das passt ins Bild. Der russische Präsident führt einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine, der amerikanische schickt völkerrechtswidrig seine Raketen in den Iran. Da sitzt es sich gut zusammen.

 

Energieversorgung eines der Hauptthemen

Wobei Trump und Putin alleine viel unternehmen könnten, um einen der drei Hauptpunkte zu regeln, um die es bei dem Treffen in Miami gehen soll: die Erschließung bezahlbarer und sicherer Energieversorgungsketten. Im Augenblick sind es gerade die beiden Kriege in der Ukraine und im Iran, die dafür verantwortlich sind, dass Energielieferungen alles andere als sicher und kaum noch zu bezahlen sind. Putin und Trump sind nicht die Lösung, sie sind das Problem. Wenn es auch nur den Hauch einer Chance gäbe, die Kriege durch Verhandlungen bei diesem Treffen zu stoppen, dann sollte man Putin auf Händen nach Miami tragen. Das ist aber mehr als unwahrscheinlich. Die Einladung wäre somit nicht nur überflüssig, sie wäre sogar kontraproduktiv, weil sie eine Normalität vorgaukelt, wo keine Normalität ist. Donald Trump wird das anders sehen als der Rest der Welt.

 