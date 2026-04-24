G-20-Gipfel: Zwei Präsidenten sind eher Problem als Lösung

Energieversorgung eines der Hauptthemen

Wobei Trump und Putin alleine viel unternehmen könnten, um einen der drei Hauptpunkte zu regeln, um die es bei dem Treffen in Miami gehen soll: die Erschließung bezahlbarer und sicherer Energieversorgungsketten. Im Augenblick sind es gerade die beiden Kriege in der Ukraine und im Iran, die dafür verantwortlich sind, dass Energielieferungen alles andere als sicher und kaum noch zu bezahlen sind. Putin und Trump sind nicht die Lösung, sie sind das Problem. Wenn es auch nur den Hauch einer Chance gäbe, die Kriege durch Verhandlungen bei diesem Treffen zu stoppen, dann sollte man Putin auf Händen nach Miami tragen. Das ist aber mehr als unwahrscheinlich. Die Einladung wäre somit nicht nur überflüssig, sie wäre sogar kontraproduktiv, weil sie eine Normalität vorgaukelt, wo keine Normalität ist. Donald Trump wird das anders sehen als der Rest der Welt.