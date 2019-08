1 Kickers-Trainer Ramon Gehrmann hofft auf den ersten Dreier in Ravensburg. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Oberliga-Saison. In Ravensburg will das Team von Trainer Ramon Gehrmann mit einem Erfolgserlebnis starten. Hier gibt es den Liveticker.

Ravensburg - Am Samstag rollt auch in der Oberliga Baden-Württemberg endlich wieder der Ball. Auf die Stuttgarter Kickers wartet zum Auftakt gleich eine hohe Hürde. Die neu zusammengestellte Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann muss von 14 Uhr an beim FV Ravensburg ran.

In der vergangenen Saison waren die Oberschwaben ein sehr unangenehmer Gegner: Das Hinspiel verloren die Blauen knapp mit 1:2, das Rückspiel endete auf der Waldau nach nervenaufreibenden 90 Minuten 4:4.

Nach dem enttäuschenden Saisonende in Alzenau und dem damit verbundene Nicht-Aufstieg wollen die Stuttgarter Kickers mit einem Erfolgserlebnis in die neue Runde starten. In Zusammenarbeit FuPa.net und den Stuttgarter Kickers bieten wir ab 13.45 Uhr einen Liveticker aus dem EBRA-Stdion in Ravensburg an.