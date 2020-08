1 Markus Obernosterer befindet sich momentan in guter Form. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers starten am Samstag in die neue Oberliga-Saison und müssen gleich eine schwere Aufgabe lösen. Wie sich die Degerlocher in Ravensburg schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Ravensburg - Nach drei Begegnungen im WFV-Pokal geht es für die Stuttgarter Kickers nun auch endlich wieder in der Fußball-Oberliga los. Und zum Auftakt wartet gleich ein schwerer Brocken auf die Elf von Trainer Ramon Gehrmann. Die Degerlocher müssen am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim FV Ravensburg ran. „Wir fahren gut vorbereitet hin, aber das Spiel beginnt beim Stande von 0:0 und wir müssen die gute Vorbereitung erst mal in eine gute Leistung umsetzen“, so der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht vor der schwierigen Auswärtshürde.

In der vergangenen Saison starteten die Kickers ebenfalls in Ravensburg in die neue Runde und siegten mit 3:0. Die gute Nachricht vor dem Spiel: Mijo Tunjic, der am Donnerstag zum neuen Kapitän ernannt wurde, ist nach seinem Zehenbruch wieder eine Option für Trainer Gehrmann. Wie sich die Kickers in Ravensburg schlagen, können Sie ab 13.45 Uhr hier im Liveticker verfolgen.