1 Malte Moos (li.) gehört zu den Dauerbrennern bei den Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Bei den Stuttgarter Kickers läuft es derzeit rund. Zuletzt feierten die Blauen zu Hause zwei Schützenfeste. Nun soll auch in der Fremde beim FV Lörrach-Brombach gejubelt werden.















Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers zeigten sich in der Oberliga Baden-Württemberg zuletzt in Topform. Göppingen (5:1) und Linx (7:0) wurden quasi aus dem Stadion geschossen. Nun soll gegen den FV Lörrach-Brombach an diesem Sonntag (Anpfiff 14.30 Uhr) der nächste Dreier her. Der Gastgeber, der nach 15 Spieltagen gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto hat und vom letzten Tabellenplatz grüßt, geht als krasser Außenseiter in die Partie.

Lirim Hoxha erzielt Dreierpack

Die Kickers können derweil wieder auf Markus Obernosterer zurückgreifen, der sich gegen den SV Linx nach seiner Verletzungspause direkt mit einem Tor zurückmeldete. Auch Lirim Hoxha zeigte nach seiner Einwechslung eine überragende Partie und schoss drei Tore. Wie sich die Kickers an der Schweizer Grenze schlagen werden, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Kommendes Wochenende empfangen die Blauen dann dem FC Nöttingen zum Heimspiel.