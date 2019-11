1 Vava Vilde konnte die Jury von sich überzeugen. Foto: ProSieben/Boris Breuer

Das Motto bei der Show „Queen of Drags“ in dieser Woche war wie gemacht für die Stuttgarterin Vava Vilde, die bekennender Science Fiction-Fan ist. Ihre alienartigen Looks passen perfekt zu dem Motto „Future Universe“, allerdings war der Druck auf sie auch enorm groß.

Stuttgart - Die vorab in der Kritik stehende Sendung „Queen of Drags“ kommt beim Publikum gut an und die Zielgruppe war dem Format auch in der zweiten Folge der Show treu. Bei den älteren Zuschauern büßte die Sendung allerdings an Reichweite ein. Insgesamt sahen 1,5 Millionen Zuschauer die Sendung, bei der Hauptzielgruppe (14 bis 29 Jahre) sicherte sich die Show 19 Prozent Marktanteil.

In dieser Woche war das Thema der Sendung Future Universe, für die Drag Vava Vilde, die bekennender SciFi-Fan ist, eine tolle Challenge und Herausforderung gleichermaßen. Vor dem Auftritt war die Stuttgarterin nervös und betonte, dass Sie bei „ihrem“ Thema nicht versagen wolle.

Die Jury war begeistert

Nach der Performance zeigte sich aber schnell, dass die Selbstzweifel nicht nötig gewesen wären und Vava sahnte mit ihrer futuristischen Performance ordentlich Punkte bei der Jury ab. Heidi Klum erklärte: „Du hast uns gezeigt, warum du hier sein musst.“ Und auch Transgender-Ikone Amanda hatte viel Lob für die Queen aus Stuttgart übrig. In der nächsten Woche gibt es also ein Wiedersehen mit Vava Vilde.

Im Video können Sie den Auftritt von Vava noch einmal ansehen: