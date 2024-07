Future-Skills-Studie: Wo die Kompetenzen der Zukunft liegen

1 Nach Industrie 4.0 wird nun das Thema KI in der Weiterbildung gefordert. Foto: imago/Westend61

Was muss der Beschäftigte in Zukunft vor allem beherrschen? Eine von Südwestmetall und IG Metall initiierte Studie gibt Auskunft über die Anforderungen des Arbeitsmarktes der Metall- und Elektroindustrie bis zum Jahr 2030.











Link kopiert



In einer hochdynamischen Zeit droht Unternehmen, Beschäftigten und selbst Weiterbildungsfachleuten der Überblick verloren zu gehen, was auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft noch gefragt sein wird. In einer Future-Skills-Studie versuchen IG Metall und Südwestmetall mit ihrer Qualifizierungseinrichtung Agentur Q eine Antwort zu geben. Demnach werden bis 2030 in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg auf den wichtigsten Feldern IT-Systemsicherheit, Künstliche Intelligenz und emissionsfreie Produktion die geforderten Kompetenzen um jeweils 50 Prozent ansteigen. Entsprechend muss in die Qualifizierung investiert werden, um zukünftigen Anforderungen begegnen zu können.