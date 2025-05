Zurück in die Vergangenheit - ohne Zeitmaschine, sondern auf Papier. Michael J. Fox (63) kündigt zum 40-jährigen Jubiläum von "Zurück in die Zukunft" sein neues Buch "Future Boy" an, in dem er unter anderem über seine Zeit in seiner Paraderolle als Marty McFly in dem globalen Erfolgsfilm spricht.

"Dieses Buch ist im Grunde eine Zeitmaschine für mich geworden", sagt der Schauspieler dem amerikanischen Magazin "People" über die Memoiren, die er gemeinsam mit Nelle Fortenberry verfasste. Der Titel ist "Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum" (dt. Zurück in die Zukunft und meine Reise durch das Raum-Zeit-Kontinuum). Der herausgebende Verlag Flatiron Books verkündete auf dessen Instagram-Account den Veröffentlichungstag: 14. Oktober.

Das Buch behandelt vor allem die aufregendste Zeit seiner Karriere: nämlich das Jahr 1985, als Fox seine Paraderolle als Marty McFly im Filmklassiker antrat. Fox arbeitete damals tagsüber an der US-Sitcom "Family Ties" und drehte nachts "Zurück in die Zukunft". In seinem neuen Buch beschreibt er, wie chaotisch es war, zwei Kult-Rollen gleichzeitig zu spielen. "Der einzige Grund für Zeit ist, dass nicht alles auf einmal passiert. Das habe nicht ich gesagt, das war Einstein", schmunzelt Fox. "Ich frage mich, ob selbst Albert mit meinem Leben in den ersten Monaten des Jahres 1985 etwas anfangen konnte, als die Zeit verrückt spielte und mich mit sich riss. Wie war das? Mit einem Wort: beschäftigt."

Fox erforscht große Fragen in seinem neuen Buch: "Wer bin ich? Ich glaube, ich habe es herausgefunden". Es werde auch neue Interviews mit Darstellern beider Projekte enthalten, "um ein Stück Unterhaltungsgeschichte zu erzählen, das noch nie erzählt wurde", heißt es in der Buchbeschreibung.

"Dieses Buch ist im Grunde eine Zeitmaschine für mich geworden, aber im Gegensatz zum DeLorean gibt es viel Platz für jeden, der mitfahren möchte", bewirbt Michael J. Fox selbst.

Es ist sein viertes Buch

Der 1991 an Parkinson erkrankte Fox ist auch der Bestseller-Autor der Memoiren "A Funny Thing Happened on the Way to the Future", "Always Looking Up, Lucky Man" und "No Time Like the Future".

In "No Time Like the Future", das 2020 veröffentlicht wurde, reflektierte Fox bereits seine Filmkarriere und seine Lebensperspektive nach der Parkinson-Diagnose im Alter von 29 Jahren.

Über das neue Buch sagt er: "Was für mich aufregend ist, ist, dass dieses neue Buch weniger Memoiren und mehr Perspektive ist - ich betrachte Fragen, von denen ich glaube, dass wir alle sie über unser Leben haben: Wer bin ich? Wo bin ich? Wohin gehe ich? Ich möchte nichts verraten, aber ich glaube, ich habe es herausgefunden."