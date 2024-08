Futsalteam des TSV Weilimdorf: Aus der Traum von der Champions League

1 Josip Sesar (re.) und der TSV Weilimdorf konzentrieren sich jetzt auf die Bundesligasaison. Foto: Baumann//Hansjürgen Britsch

Zwei Siege reichen dem TSV Weilimdorf nicht, um die Champions-League-Qualifikation in Tirana zu überstehen. Der Futsal-Bundesligist wundert sich über gravierende organisatorische Defizite, verspricht sich von dem Turnier aber Impulse für die Liga.











Link kopiert



„Fünf schlechte Minuten gegen die Finnen von Akaa haben uns das Weiterkommen gekostet.“ Michael Bachmann, der Spielleiter des Futsal-Bundesligisten TSV Weilimdorf, trauerte der verpassten Chance nach, den Traum von der Königsklasse weiter zu leben. Die 2:4-Niederlage im Champions-League-Qualifikationsturnier in der albanischen Hauptstadt Tirana gegen Akaa besiegelte das Aus für den deutschen Futsal-Meister. Zuvor hatten die Weilimdorfer Gastgeber Tirana Futsal mit 3:2 besiegt, im dritten Spiel gab es einen klaren 7:2-Sieg gegen Isbjörninn/Island. Den Finnen reichte im abschließenden Spiel am Samstagabend ein 3:3 gegen Tirana, um sich für die Hauptrunde Ende Oktober in der Slowakei zu qualifizieren.