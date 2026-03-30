Hajrulla Redzepi ist erstmals für das deutsche Futsal-Nationalteam nominiert und kämpft mit dem TSV Weilimdorf um die Meisterschaft. Seine Geschwister sind ebenfalls erfolgreich.
Mit „es läuft ganz gut“ ist nur unzureichend beschrieben, was sich fußballerisch derzeit bei der Familie Redzepi alles tut. Der 18-jährige Enis schoss die U 19 des VfB Stuttgart am 21. März mit ins DFB-Pokal-Finale, die 21-jährige Dafina spielte am gleichen Tag vor der Rekordkulisse von 31 736 Zuschauern mit dem Zweitligateam des VfB gegen den 1. FSV Mainz 05 und erzielte beim 2:4 den ersten VfB-Frauentreffer in der großen Arena.