Futsal Champions League: TSV Weilimdorf zieht in Hauptrunde der Königsklasse ein

Der Deutsche Futsal-Meister TSV Weilimdorf qualifiziert sich in der bulgarischen Hauptstadt Sofia für die Champions-League-Hauptrunde in Italien. Wie geht es nun weiter?
Am Ende gab die bessere Tordifferenz den Ausschlag für den TSV Weilimdorf: Der Deutsche Futsal-Meister hat sich in der bulgarischen Hauptstadt Sofia für die Hauptrunde der Champions League qualifiziert. Nach einem 7:1 zum Auftakt gegen die Gastgeber von FSC Levski Sofia gab es im zweiten Spiel gegen den weißrussischen Meister Viten Orsha ein 3:3, und zum Abschluss am Samstag – im Rennen um die bessere Tordifferenz – ein 15:0 gegen Europa FC aus Gibraltar. Hauptrivale Viten Orsah gewann gegen Europa FC nur mit 10:1.