1 Der „Raum für Begegnung“ nimmt Gestalt an. Foto: Sandra Lesacher

In Marbach gibt einen Grund zum Feiern: Die Bewerbung der Stadt auf Fördermittel aus dem Programm „Quartiersimpulse“ war erfolgreich. Um in der Fußgängerzone in der Marktstraße 15 eine Begegnungsstätte zu schaffen, werden knapp 85 000 Euro aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.