1 Noch ist die Fußgängerzone in Marbach eine Baustelle. Foto: Avanti/Ralf Poller

Wenn in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) die neue Fußgängerzone eingeweiht wird, halten sich manche Geschäfte zurück. Was an dem Tag geplant ist und warum das Citymanagement zwischen Einzelhändlern und Marktbeschickern vermitteln soll.











Seit 2021 wird die Marbacher Fußgängerzone verschönert. Nun ist das Ende der Arbeiten in Sicht. Als Termin für die Eröffnung der sanierten Fußgängerzone steht der 29. Juni fest. An dem Samstag soll in der Schillerstadt gefeiert werden, wie Andrea Hahn und Fabian Friedl vom Citymanagement im Verwaltungsausschuss am Donnerstag sagten. Von 11 bis 22 Uhr ist Programm in der Fußgängerzone geplant. Eine solch große Fete wurde möglich durch die Förderung des Landes. Stolze 31 000 Euro soll das Event kosten. 21 000 Euro steuert Baden-Württemberg bei. 10 000 Euro hatte die Stadt aus eigener Kasse vorgesehen.