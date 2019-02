Fußgängerunfall in Stuttgart

1 Grüne Ampel bedeutet freie Fahrt? Nicht ganz! Foto: dpa

Ein Autofahrer fährt in Stuttgart einen Fußgänger an. Beide hatten Grün. Wer hat nicht aufgepasst?

Stuttgart - Eine grüne Ampel bedeutet nicht immer freie Fahrt – und manchmal kommen sich deshalb in Stuttgart Fußgänger und Autofahrer immer wieder in die Quere. Mit bösen Folgen: Ein 69-Jähriger erlitt am Sonntag im Stuttgarter Süden bei einer Kollision auf einer Fußgängerfurt schwere Verletzungen. Das Problem: Passant und Autofahrer hatten Grün.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der Kreuzung der Immenhofer und Heusteigstraße. Nach Angaben der Polizei war ein 63-jähriger Mercedes-Vaneo-Fahrer auf der Immenhofer Straße talwärts unterwegs, als er nach rechts in die Heusteigstraße abbiegen wollte. Die Ampel zeigte Grün – allerdings auch für den 69-jährigen Fußgänger, der bei Grün den Überweg überquerte.

Fußgängerunfälle gehen leicht zurück

Grün bedeutet eben nicht immer Grün: Der Autofahrer hätte auf die Bedeutung des gelben Blinklichts achten sollen, das ihn vor querenden Fußgängern warnt. So aber wurde der Fußgänger erfasst und zu Boden geschleudert. Er musste mit mutmaßlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallzahlen für 2018 liegen noch nicht vor. Der Blick auf die letzte Jahresstatistik für 2017 zeigt indes, dass Fußgänger in knapp 40 Prozent der Unfälle die Ursache selbst setzen. Mit 260 Fußgängerunfällen war der Trend zuletzt leicht rückläufig. Allerdings ist der Blutzoll hoch: 2017 waren sieben von zehn Unfalltoten in Stuttgart Fußgänger, im vergangenen Jahr waren es drei von vier.