Fußgängerunfall in Köngen

1 Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr am Freitag. Foto: dpa/Patrick Pleul

Eine 88-jährige Fußgängerin wird Freitagnachmittag beim Queren einer Straße in Köngen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst – am Sonntag stirbt sie. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Eine 88-jährige Fußgängerin, die am Freitagnachmittag von einem Auto angefahren worden war, ist im Krankenhaus gestorben.

Der Unfallhergang

Nach Angaben der Polizei war ein 75-Jähriger Autofahrer gegen 16.50 Uhr mit einem VW Polo auf der Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Denkendorf unterwegs. Kurz vor der Einmündung Marienstraße sei es zur Kollision zwischen dem Polo und einer 88-jährigen, schwarz gekleideten Fußgängerin gekommen, die die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fußgängerin sei auf die Motorhaube des Polo „aufgeladen“ und von dort in Richtung Fahrbahnmitte abgewiesen worden. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst die schwerst verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW Polo blieb unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde in die Ermittlungen zum Unfallhergang laut der Polizei auch ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/39 90 33 0 Zeugen zu dem Unfall. Verkehrsteilnehmer, die sich möglicherweise hinter dem VW Polo befanden, bittet die Polizei ebenfalls, sich zu melden.