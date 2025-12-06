Fußballweltmeisterschaft 2026: Wann und wo spielt Deutschland bei der WM?

Deutschland startet am 14. Juni gegen Curacao in das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA. Die beiden weiteren Gruppenspiele steigen am späten Abend. Wo sind die Austragungsorte?
Der Auftakt um 19.00 Uhr, danach zwei Partien um 22.00 Uhr: Den Fans des DFB-Teams bleiben "Nachtschichten" bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in der Gruppenphase erspart. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni (12.00 OZ/19.00 MESZ) in Houston gegen den Neuling und krassen Außenseiter Curacao in das Turnier. Einen Tag nach der Auslosung gab der Weltverband FIFA in Washington D.C. die genauen Details zum Spielplan bekannt.