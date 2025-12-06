Fußballweltmeisterschaft 2026: Wann und wo spielt Deutschland bei der WM?

Deutschland startet am 14. Juni gegen Curacao in das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA. Die beiden weiteren Gruppenspiele steigen am späten Abend. Wo sind die Austragungsorte?

Der Auftakt um 19.00 Uhr, danach zwei Partien um 22.00 Uhr: Den Fans des DFB-Teams bleiben "Nachtschichten" bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in der Gruppenphase erspart. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni (12.00 OZ/19.00 MESZ) in Houston gegen den Neuling und krassen Außenseiter Curacao in das Turnier. Einen Tag nach der Auslosung gab der Weltverband FIFA in Washington D.C. die genauen Details zum Spielplan bekannt.

Sechs Tage nach dem Auftaktspiel folgt für Deutschland das Duell mit dem Afrikameister Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) in Toronto in Kanada(16.00 OZ/22.00 MESZ). Zum Abschluss der Gruppe E trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 25. Juni in New York/New Jersey (16.00 OZ/22.00 MESZ) auf Ecuador, an dem Ort, wo auch am 19. Juli das Finale ausgetragen wird.

Der DFB-Auswahl bleiben damit auch Spiele in der Mittagshitze erspart. Die Arena in Houston/Texas, wo Nagelsmanns Team um 12.00 Uhr Ortszeit gefordert ist, besitzt ein verschließbares Dach und ist zudem klimatisiert.

Sollte Deutschland die Gruppenphase als Erster abschließen, ginge es im besten Fall über Boston, Philadelphia, abermals Boston und Dallas bis zurück nach New York/New Jersey. Als Gruppenzweiter lautet die Route bis zum Endspiel: Boston, New York/New Jersey, Miami und Atlanta. In der K.o.-Phase sind Spiele in der deutschen Nacht möglich.

Sicher ist nun auch, dass das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am 11. Juni um 21.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird. Das Finale beginnt zur gleichen Zeit.

Die Zuteilung der Spielorte spielt Julian Nagelsmann in die Karten, den Bundestrainer zieht es in den Südosten der USA. "Wir haben noch mehrere Dinge zur Auswahl", sagte Nagelsmann, "wir haben super Vorarbeit geleistet, viel analysiert und schon viel gestrichen, was nicht in Frage kommt. Wir sind guter Dinge, dass das funktioniert, was wir uns vorstellen." Wie genau das aussieht, ist noch nicht bekannt. "Wir haben noch Zeit bis Mitte Januar", betonte Sportdirektor Rudi Völler: "Bis dahin muss es dann stehen."

Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Sechs der insgesamt 48 Teilnehmer müssen sich in den Play-offs im März noch qualifizieren.