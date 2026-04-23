Zu Gast in der Reihe „Köpfe – Typen – Geschichten“ erzählt Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick im Gespräch mit Michael Antwerpes Privates und Professionelles.
Vieles ist bekannt über Ralf Rangnick. Seine Stationen als Spieler, Trainer und Funktionär, und dass er aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) kommt, ist überall nachzulesen. Dass der 68-Jährige ein umgelernter Linkshänder und bekennender Schönschreiber ist, zum Einstand als Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft im Mai 2022 auf einem Stuhl stehend ein Ständchen gab und noch vieles andere haben die mehr als 300 Gäste am Mittwoch im Bergwerk inm Aspacher Teilort Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) erfahren. Der Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft war auf Besuch in der alten Heimat und zu Gast in der Reihe „Köpfe – Typen – Geschichten“ der Kreissparkasse Waiblingen.