Fußballstar von Real Madrid: Vergewaltigungs-Vorwurf: Ermittlung gegen Mbappé eingestellt

1 Die Ermittlungen gegen Kylian Mbappé in Schweden wurden eingestellt. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Kurz nach einem Besuch des französischen Fußballstars in Stockholm berichten Medien von Ermittlungen gegen Kylian Mbappé wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Jetzt schließen die Behörden den Fall.











Link kopiert



Stockholm - Die Ermittlungen gegen den französischen Fußballstar Kylian Mbappé in Schweden sind aus Mangel an Beweisen eingestellt worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft schrieb in einer Mitteilung, dass es um eine mutmaßliche Vergewaltigung und zwei mutmaßliche Fälle von sexueller Belästigung in einem Hotel in der Stockholmer Innenstadt im Oktober ging.