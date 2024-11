Fußballstar von Bayern München: Nach viel Spott: Harry-Kane-Statue enthüllt

– Eine künstlerisch umstrittene Statue des englischen Fußball-Nationalspielers Harry Kane ist am Montag in London vor den Augen des Bayern-Stars enthüllt worden. Die Statue, die nach Informationen der „Daily Mail“ umgerechnet rund 8.600 Euro (7.200 Pfund) gekostet hat und bereits 2020 fertiggestellt wurde, steht beziehungsweise sitzt im Stadtteil Walthamstow, wo Kane geboren wurde.

Der Stürmer hatte am Sonntag im Wembley-Stadion bei Englands 5:0 gegen Irland per Strafstoß das erste Tor erzielt. England stieg durch den Sieg in der Nations League auf.

Statue stand lange im Lager

Die Statue sitzt auf einer Bank. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Zac Goodwin

Die Bronze-Figur von Kane sollte ursprünglich an einer Bahnstation platziert werden. Doch nach Einschätzung der zuständigen Behörde Transport For London stellte sie dort ein Sicherheitsrisiko dar. Ein anderer Standort im Park wurde von der lokalen Verwaltung abgelehnt. Daraufhin blieb die Statue mehrere Jahre in einem Lager, bis der neue Platz an einem Sportzentrum in Walthamstow gefunden wurde. Die Figur sitzt mit einem Ball auf einer Bank vor einer Wandmalerei, die ebenfalls Kane gewidmet ist.

Die Harry-Kane-Statue hatte vor Jahren für Aufmerksamkeit gesorgt, als Bilder an die Öffentlichkeit geraten waren. In sozialen Medien gab es viel Spott. Fans machten sich über die Statue lustig und monierten die fehlende Ähnlichkeit mit Englands Torjäger. Kane störte der Wirbel nach allem Anschein nicht. Bei der Präsentation am Montag posierte der ehemalige Tottenham-Star strahlend mit seinem bronzenen Abbild, machte ein Selfie und signierte die Wandmalerei.