Fußballstar mit Suchtproblem: Ohne Coleen wäre ich tot: Wayne Rooney über seine Alkoholprobleme

Der ehemalige britische Fußball-Superstar Wayne Rooney litt während seiner aktiven Zeit unter schweren Alkoholproblemen. Seine Frau Coleen habe ihm bei der Bewältigung der Sucht geholfen, wie er nun in einem Podcast offenbart.
Wayne Rooney (39) sagt, er hätte sterben können, wenn seine Frau Coleen (39) ihm nicht bei der Bewältigung seiner Alkoholprobleme geholfen hätte. "Ich glaube ehrlich, wenn sie nicht da wäre, wäre ich tot", sagte der ehemalige Kapitän von Manchester United und der englischen Nationalmannschaft im Fußball-Podcast "Rio Ferdinand Presents".