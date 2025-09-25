Fußballstar mit Suchtproblem: Ohne Coleen wäre ich tot: Wayne Rooney über seine Alkoholprobleme

Der ehemalige britische Fußball-Superstar Wayne Rooney litt während seiner aktiven Zeit unter schweren Alkoholproblemen. Seine Frau Coleen habe ihm bei der Bewältigung der Sucht geholfen, wie er nun in einem Podcast offenbart.

Wayne Rooney (39) sagt, er hätte sterben können, wenn seine Frau Coleen (39) ihm nicht bei der Bewältigung seiner Alkoholprobleme geholfen hätte. "Ich glaube ehrlich, wenn sie nicht da wäre, wäre ich tot", sagte der ehemalige Kapitän von Manchester United und der englischen Nationalmannschaft im Fußball-Podcast "Rio Ferdinand Presents".

Während seiner aktiven Karriere habe Rooney "massive Probleme" mit seinem Alkoholkonsum gehabt. Trotzdem erzielte er für Manchester United insgesamt 253 Tore. 2021 beendete Rooney seine aktive Spielerkarriere. Danach wechselte er ins Management, zuletzt bei Plymouth Argyle, das er im vergangenen Dezember verließ.

Wayne Rooney: "Ich hatte massiv mit Alkohol zu kämpfen"

"Ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht, die gut dokumentiert sind... Manchmal bin ich ein bisschen anders und sie hält mich auf diesem Weg und das tut sie seit über 20 Jahren", so Rooney im Podcast über seine Frau Coleen, mit der er seit 2008 verheiratet ist.

"Ich wollte ausgehen, die Zeit mit meinen Freunden genießen und mit ihnen den Abend verbringen. Irgendwann ging ich zu weit - das war ein Moment in meinem Leben, in dem ich massiv mit Alkohol zu kämpfen hatte", so Rooney. Während seiner Beziehung zu Coleen kamen früher mehrere Affären, Bordellbesuche und weitere Skandale ans Licht, die in den britischen Boulevardmedien hohe Wellen schlugen.

"Ich dachte nicht, dass ich mich an irgendjemanden wenden könnte. Ich wollte das auch nicht wirklich, weil ich niemandem diese Last aufbürden wollte", sagt der Ex-Fußballer heute rückblickend. "Ich habe einfach zwei Tage lang durchgetrunken. Ich kam zum Training und am Wochenende schoss ich zwei Tore und dann ging ich zurück und trank wieder zwei Tage lang durch."

"Ich war ein Komatrinker"

Coleen Rooney blieb während der Krisen ihres Mannes an seiner Seite. "Sie hat mir enorm dabei geholfen, das zu kontrollieren. Sie hat mich gemanagt, weil ich Führung brauchte."

Das Paar hat vier Söhne: Kai (16), Klay (12), Kit (9), und Cass (7). Vor drei Jahren sprach Rooney bereits bei BBC über seine Alkoholprobleme. "Ich war nie Alkoholiker. Ich war eher ein Komasäufer. Wenn ich zwei Tage frei hatte, trank ich buchstäblich zwei Tage lang und klopfte mir dann den Staub ab - Augentropfen, Kaugummi, Mundwasser -, um zur Arbeit zu gehen und dann auf dem Spielfeld herumzulaufen und zu trainieren. Ich habe meinem Verein manchmal nicht die beste Version meiner selbst geboten."

Geholfen haben dem Ex-Fußballer letztendlich Gespräche. "Ich habe mit Leuten gesprochen. Es hat geholfen. Man lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Das habe ich nicht immer getan - ich habe sie in mich hineingefressen, und dann staut es sich an."